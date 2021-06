Collectif UNEDIC : pour l’abrogation du décret sur l’assurance chômage

Le 1er juillet, le gouvernement veut imposer par décret une réforme de l’assurance chômage d’une violence inouïe. Depuis le 4 mars, une centaine de lieux culturels ont été ou sont encore occupés, les actions se multiplient pour demander l’abrogation de la réforme et l’accès de toutes et tous à une indemnisation, ainsi que la mise en place d’une année blanche pour toutes et tous les intermittent∙es de l’emploi.

Continuons et amplifions la mobilisation



MERCREDI 9 JUIN ‐ GRANDE AG DE LUTTE

Assemblée générale sur la lutte à mener pour l’abrogation du décret. Rendez‐vous salle Henaff, 29 Boulevard du Temple, 75011 Paris, à 18 heures

Salarié∙es, chômeur∙es, précaires, étudiant∙es, intermittent∙es de l’emploi, toutes et tous concernés !

JEUDI 10 JUIN – DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT

Le Conseil d’État rendra son avis sur le recours déposé par la CGT, la FSU et Solidaires.

Conférence de presse, Place du Palais Royal, 75001 Paris, à 16 heures.

JEUDI 17 JUIN – DEVANT L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Rassemblement pour soutenir la proposition de loi 4138 du PC pour des mesures

d’urgence en faveur des intermittent∙es de l’emploi et le rétablissement de l’annexe 4.

SAMEDI 19 JUIN – MANIFESTATION

La manifestation contre le chômage et la précarité, appelée par AC !, l’APEIS, la CGT privé∙es d’emploi et le MNCP, converge avec la CGT TUI qui appelle à manifester contre les licenciements.

Rendez‐vous devant le Medef, 55 avenue Bosquet, 75007 Paris, 14 heures.

POUR LE RETRAIT DU DÉCRET SUR LES CONTRÔLES DES CHÔMEUSES ET CHÔMEURS DE DÉCEMBRE 2018

POUR UNE ANNÉE BLANCHE POUR TOUTES ET TOUS LES INTERMITTENT·ES DE L’EMPLOI

POUR L’INDEMNISATION DE 100 % DES CHÔMEUSES ET CHÔMEURS