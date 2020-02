Communiqué des organisations de retraités du Puy de Dôme

L’intersyndicale des organisations de retraités du Puy-de-Dôme dénonce le climat répressif qui entoure actuellement l’expression syndicale et sociale de ceux qui, avec le soutien de la majorité des Français, combattent des réformes rétrogrades. Les pressions, les menaces et les violences policières, dont le gouvernement porte une responsabilité avérée, s’exercent en permanence.

En réaction, l’intersyndicale apporte son soutien plein et entier à nos camarades du SNES FSU Patrick LEBRUN et Fabien CLAVEAU destinataires d’une lettre d’admonestation du recteur de l’académie ainsi que d’une convocation à l’hôtel de police de Clermont-Ferrand mardi 11 février à 9h00.

C’est pourquoi, l’intersyndicale des organisations de retraités du Puy-de-Dôme appelle tous les retraités à se retrouver devant le commissariat, avenue de la République à Clermont-Ferrand, ce même jour à partir de 8h30.