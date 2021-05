Le président des Etats Unis vient de se prononcer pour le partage des connaissances concernant les vaccins anti-covid et la suspension des brevets.

Après des mois de refus et des centaines de milliers de morts supplémentaires, c’est enfin une réponse favorable aux demandes formulées depuis octobre 2020 devant l’Organisation Mondiale du Commerce par de nombreux pays dont l’Afrique du Sud et l’Inde, ainsi que par l’Organisation Mondiale de la Santé.

C’est une première victoire pour les appels, tribunes et pétitions qui ont circulé depuis plusieurs mois au niveau national ou international pour défendre le droit à la vaccination et lever les freins à une production répondant aux besoins du plus grand nombre sur la planète. La Nouvelle Zélande vient de rejoindre la position des Etats-Unis.

L’appel ‘’stop brevets réquisition’’ appelle à continuer le combat et à renforcer la pression sur le président Emmanuel Macron et sur l’Union Européenne pour qu’ils cessent de protéger les intérêts privés scandaleux des grands laboratoires pharmaceutiques, et acceptent la suspension des brevets sur les vaccins anti-covid à l’OMC.

Contre l’apartheid vaccinal, il faut aussi en urgence un transfert de technologie qui permette de mettre en production les vaccins et la réquisition de toutes les capacités de production pour un accès immédiat effectif et universel à ces biens communs que sont les vaccins anti covid. Notre mobilisation continue...

https://www.wesign.it/fr/sante/brevets-sur-les-vaccins-anti-covid-stop-requisition-

https://noprofitonpandemic.eu/fr/