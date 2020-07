Pour la santé des travailleuses et des travailleurs. Alors que la pandémie de COVID confirme que les travailleur·e·s n’ont pas été correctement protégé·e·s, le gouvernement s’apprête à assouplir la réglementation : organisons collectivement la riposte ! Vous trouverez le communiqué du collectif ne plus perdre sa vie à la gagner, dont l’union syndicale Solidaires est membre, qui appelle à construire les ripostes pour que la santé des travailleur·se·s s’imposent enfin comme une réelle priorité du débat public et de l’action gouvernementale.