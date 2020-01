Communiqué intersyndical au soir de la journée de mobilisation du 16 janvier

Les organisations syndicales CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNL, UNEF et FIDL se félicitent de l’ampleur de la mobilisation et de la multiplicité des actions et des initiatives dans tout le pays, le 16 janvier 2020 ainsi que de son caractère interprofessionnel et intergénérationnel malgré les dires gouvernementaux.

Ensemble, majoritaires à 57 %, elles sont, plus que jamais, déterminées à obtenir satisfaction du retrait du projet du système de retraite par points avec l’ouverture de véritables négociations pour améliorer le système de retraite existant, sur la base de nos propositions.

Elles décident de se revoir en intersyndicale le mercredi 22 janvier 2020 après-midi.

Paris, le 16 janvier 2020