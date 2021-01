Communiqué suite aux menaces de mort à Pierre-Joël Bonté à Riom du 13 janvier 2021

SUD éducation 63/03 tient à apporter son soutien à tous les personnels et aux élèves du lycée Pierre-Joël Bonté de Riom, fermé depuis lundi 11 janvier suite à la réception de messages insultants, dégradants et même menaçants. Des menaces ont d’ailleurs été réitérées mardi soir.

L’administration a décidé de ne pas rouvrir l’établissement demain comme il était prévu.

SUD éducation prend acte de cette décision et restera aux côtés des personnels qui doivent pouvoir travailler dans des conditions sereines.

Nous resterons vigilant·e·s à la nécessaire protection que l’administration de l’éducation nationale doit à tous les personnels qui sont ou pourraient être menacés.