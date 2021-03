Communiqué unitaire suite aux manifestations logement du samedi 27 mars

Les signataires de l’appel du 27 mars pour le logement se félicitent des mobilisations du 27 mars dernier un peu partout en France et en Europe et dénoncent la répression qui a malheureusement émaillé la fin de la manifestation parisienne.

Les signataires de l’appel à la manifestation européenne du 27 mars pour le logement

Paris, le 29 mars 2021

27 mars : manifestations pour le logement en France et en Europe

Des milliers de personnes se sont mobilisées le week-end dernier dans toute l’Europe pour le droit au logement pour touTEs, l’arrêt des expulsions et contre le logement cher.

En France, près de 10 000 personnes ont manifesté dans 31 villes dont 3 000 à Paris jusqu’au ministère du logement, 2 000 à Marseille, un milliers à Lille, 800 a Nantes, 500 à Toulouse et des centaines à Lyon, Bordeaux, Angers, Grenoble ... pour exiger le respect du droit au logement pour touTEs...

Dans toute l’Europe ces manifestations, conséquences de l’aggravation de la crise du logement, de la spéculation, de la financiarisation du logement et du ras l’bol des habitants se sont déroulées pacifiquement.

A Paris, des centaines de policiers et gardes mobiles ont « encagé » les manifestant-es tout le trajet depuis la Place du Châtelet, empêchant de sortir et de rentrer dans le cortège alors que depuis 30 ans, les manifestations pour le logement sont toujours restées pacifiques. De plus, à la fin de la manifestation, E., une jeune militante, a été interpellée par les forces de l’ordre pour un prétendu "outrage à agent" et embarquée au commissariat du 7ème arrondissement. Nous apprenons qu’elle a été maintenue en garde à vue tout le week-end. Elle devrait sortir en début de soirée avec un simple rappel à la loi (à suivre).

Nous dénonçons cette répression, ces pratiques abusives et intimidantes, ces atteintes à la liberté d’aller et venir, à la liberté de manifester, de circuler en vigueur, pratiquée par les régimes autoritaires !

1 toit = 1 droit !!

Signataires de l’appel du 27 mars pour le logement : AFVS, AITEC APEIS, ATTAC, ATMF, Bagagérue, CGT, CNAFAL, CNL, CNTPEP CGT, CNT-SO, Collectif des jeunes tchadiens en France, Collectif du 5 novembre-Noailles en Colère, Construire !, COPAF, CPHRE, CRLDHT, CSP 75, DAL, Des Cris des Villes, EGM, Enfants d’Afghanistan et d’ailleurs, FASTI, Femmes Egalité, FLC Adéic, FSU, FTCR, Gisti, HALEM, Indecosa CGT, IPAM, LDH, Marche des Solidarités, MNCP, MRAP, Paris d’Exil, Paris Vs BnB, Pas Sans Nous, SMW, Solidaires étudiant-e-s, SUB-CNT, UNEF, Union Syndicale Solidaires, United Migrants, USCD CGT, UTAC, Utopia 56, XR France ...Avec le soutien de : EELV, FI, Génération.s, NPA, PCF, PCRF, PEPS, UCL...