Conditions de sécurité et négociations à Amazon : on est encore loin du compte !

Communiqué - 22 avril 2020

Les trois organisations syndicales, la CGT, la CFDT et l’Union syndicale Solidaires, demandent l’ouverture d’une négociation portant sur l’établissement d’un plan de continuité de l’activité ainsi que sur les conditions de prise en charge des absences.

Cette négociation liée à l’épidémie de Covid-19 porterait notamment sur les sujets suivants :

droit de retrait,

modalités d’évaluation des risques,

modalités de définition et de mise en place des mesures de prévention,

incluant :

o l’organisation du travail et moyens,

o la présence des effectifs

o l’amélioration des conditions de sécurité,

o la formation et l’information

modalités d'information et consultation des instances représentatives du personnel.

Les organisations syndicales réaffirment leur souhait de commencer à négocier l’ensemble de ces sujets sans attendre le verdict de la Cour d’appel et surtout avant la réouverture des sites, le calendrier judiciaire ne devant pas faire passer au second plan le dialogue social, la santé et les conditions d’emploi au sein d’Amazon France logistique.