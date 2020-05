Dans la suite de la tribune « La Colère des quartiers populaires » est légitime publiée le 24 avril sur le Bondy Blog, Mediapart et Regards, et alors que de nouvelles et graves violences policières se sont déroulées depuis, six organisations ont tenu une conférence de presse le lundi 4 mai.

Omar Slaouti pour le Collectif du 10 novembre contre l’islamophobie, Céline Verzeletti pour la CGT, Youcef Brakni pour le Comité Adama, Verveine Angeli pour l’Union syndicale Solidaires, Mohamed Bensaada pour le Syndicat des quartiers populaires de Marseille, Aurélie Trouvé pour Attac prennent la parole pour dénoncer les inégalités sociales, les discriminations racistes et les violences policières qui frappent les quartiers populaires.

https://www.youtube.com/watch?v=8keFyopqjJ4

https://www.facebook.com/bondyblog.fr/videos/853046315214459/