Confiné·es mais déterminé·es contre le vol de nos retraites !

Après les mobilisations, les grèves, les manifestations de décembre, janvier, février, mars pour dire non à une réforme des retraites qui organise la baisse de toutes les pensions et rallonge la durée de vie au travail, nous avions prévu avec SOLIDAIRES, la CGT, FO, la FSU et l’UNEF une nouvelle journée de mobilisation le 31 mars.

Cette journée de grève et de manifestations devait marquer le début d’une nouvelle étape dans la contre-offensive que nous menons depuis décembre et à laquelle les directions de la Cfdt et de l’Unsa ont décidé de se soustraire en semant la division parmi les salarié·e·s du pays.

La crise sanitaire actuelle ne permet pas cette grève et les manifestations mais elle illustre de manière magistrale la nécessité de donner une priorité à la protection sociale de haut niveau pour l’ensemble de la population, en commençant par l’abrogation de la réforme de l’assurance chômage et l’abandon pur et simple du projet de casse des retraites.

Plus que jamais nous revendiquons le retrait du projet de retraite universelle par points.

Plus que jamais nous revendiquons :

La retraite à 60 ans (à 55 ans pour les métiers les plus difficiles)

Une retraite à 75% des meilleurs salaires

Aucune retraite en dessous du SMIC

La prise en compte des années d’étude dans le calcul de la pension

Les fonds de pensions vers lesquels Macron veut nous pousser pour jouer notre retraite en bourse montrent bien actuellement leur inutilité.

C’est d’une société solidaire dont nous avons besoin.

Dès la fin de cette crise sanitaire SUD éducation s’inscrira dans l’unité, dans la lutte pour ces justes droits.

C’est ce syndicalisme que nous voulons développer, celui qui lutte pour les droits de toutes et tous et n’organise pas la division pour tenter de sauver le sort de quelqu’uns-es.