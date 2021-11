Connaitre et reconnaitre les contenus d’extrême-droite en Alsace

Il est important de connaître et reconnaître les discours et les groupuscules fascisants car, évidemment, ils se présentent rarement comme tels. D’autant plus que les fachos brouillent les pistes en développant un faux discours social et anti-libéral qui peut paraître attrayant alors qu’il n’est qu’un paravent à leurs fantasmes nationalistes, autoritaires, racistes, sexistes et normalisateurs.

Cette fiche pratique vise à présenter quelques groupuscules fascisant alsaciens et à fournir quelques clefs pour démasquer des contenus fascisants. Évidemment elle ne prétend pas à l’exhaustivité, d’autant plus que ces groupes sont toujours en évolution au rythme de leurs dissolutions, querelles internes, changement de masques, etc.