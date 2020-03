En cette période de confinement, les télévisions tournent à plein régime. Mais on peut aussi prendre un peu de temps pour regarder autre chose. S’informer et partager en famille en regardant « Contre-feux, Résistance sociale et syndicale en Palestine ». C’est discuter et expliquer aux enfants la réalité du quotidien du peuple Palestinien qui vie un « confinement permanent » et relativiser quelque peu ce qu’est notre confinement temporaire. Les images avec les enfants ont de l’écho auprès des nôtres. FP

https://vimeo.com/345343417

Contre-feux, Résistance sociale et syndicale en Palestine from Union Syndicale SOLIDAIRES on Vimeo.