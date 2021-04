Contre l’apartheid sanitaire d’Israël ! Signez la pétition européenne !

Nous vous invitons à diffuser et faire largement signer la pétition que l’AFPS a lancée conjointement avec la Coordination européenne des Comités et Associations pour la Palestine (CECP). Cette pétition, adressée à Josep Borrell, dit non à l’apartheid sanitaire, particulièrement flagrant en cette période de vaccination anti-Covid, où Israël est montré en exemple alors qu’il ne remplit pas ses obligations de puissance occupante vis-à-vis de la population palestinienne :

https://secure.avaaz.org/community_petitions/fr/m_josep_borrell_hautrepresentant_de_lunion_europee_covid19_en_israel_et_palestine_non_a_lapartheid_sanitaire/



"PETITION. Dans l’actuelle période de pandémie, l’État d’Israël est parfois présenté comme exemplaire en termes de vaccination. Or il laisse sans soins et sans vaccins la population palestinienne du territoire qu’il occupe en Cisjordanie et à Gaza, ainsi que toute une partie de la population palestinienne de Jérusalem, tout en apportant ces services aux habitants des colonies illégales en Cisjordanie occupée.

Nous n’acceptons pas cette situation d’apartheid sanitaire, comme nous refusons la politique de colonisation, d’occupation, de blocus et d’apartheid qu’Israël fait subir au peuple palestinien.

Israël, qui est toujours la puissance occupante, doit fournir à la population qu’elle occupe les vaccins en même quantité et qualité qu’à sa propre population, ainsi que les équipements de test, de protection, de soins (médicaments et oxygène) au même niveau que la population israélienne. Et les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes doivent être protégés de la même manière.

Nous demandons à l’Union européenne de rappeler fermement à Israël ses obligations de puissance occupante selon le droit international, en matière de santé, et de suspendre sa coopération avec Israël tant que ces obligations ne seront pas remplies. "

L’appel du Collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens