Contre l’expulsion de Salah Hamouri de son pays !

Salah Hamouri, défenseur des droits humains et avocat franco-palestinien né à Jérusalem, s’est à nouveau vu notifier la révocation de son statut de résident de Jérusalem le 18 octobre dernier, et se trouve sous la menace d’une expulsion imminente et définitive de son pays, la Palestine.

Rappelons que pour pouvoir vivre à Jérusalem, les Palestinien.nes ont besoin d’un titre de résident délivré par les autorités israéliennes, qui peuvent le retirer à tout moment pour des raisons arbitraires.

La révocation de ce titre signifie une expulsion définitive de Salah de sa terre natale, avec l’impossibilité de revenir à Jérusalem, mais aussi en Cisjordanie.

Depuis 20 ans, Salah Hamouri a connu l’acharnement, la prison, la détention administrative, des restrictions de déplacement et l’expulsion de son épouse, Elsa Lefort, qui depuis 2016 ne peut le rejoindre.

L’État français a les moyens diplomatiques et financiers de faire pression sur l’État israélien pour que le droit soit respecté, pour ses ressortissants Elsa et Salah, comme pour tou.tes les Palestinien.nes de Jérusalem.

L’Union syndicale Solidaires soutient toutes les initiatives pour mettre fin à cet acharnement, aux côtés du comité de soutien à Salah Hamouri, de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, de l’Association France-Palestine Solidarité, en particulier pour que les autorités françaises fassent respecter le droit international.

C’est le manque d’action efficace de l’État français qui nous incite à continuer de faire pression avec nos moyens de syndicalistes et de citoyens, en particulier par le renforcement de la campagne de boycott, désinvestissement et sanctions contre l’État israélien, jusqu’à ce que soient respectés le droit international et les droits humains des Palestinien.nes.

Pour action :

https://agencemediapalestine.fr/blog/2021/10/22/appel-a-action-non-a-la-revocation-du-statut-de-resident-de-jerusalem-de-salah-hamouri-stop-a-lacharnement/