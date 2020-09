Contre la répression antisyndicale le 23 septembre, ensemble, soutenons Hassan !

En ce jour de grève et de manifestation nationale, les syndicat SOLIDAIRES RATP, CGT RATP et RS RATP vous informent que la direction du dépôt de BUS de Nanterre cherche à faire taire les élus ou représentants syndicaux qui sont là pour vous défendre.

Mercredi 23 septembre, Hassan GUIDER, militant SOLIDAIRES RATP, est convoqué en entretien disciplinaire avec des accusations mensongères.

Comme certains l’ont déjà vu, nous contrôlons régulièrement la désinfection et la nébulisation des BUS. A plusieurs reprises, nous avons constaté des manquements dans le protocole de désinfection et de nébulisation. Alors que la direction de la RATP avait demandé aux salarié-es D’ÉLIOR et de RENTOKIL de démarrer les bus, vos représentant-es ont informé ces derniers que cela ne relevait pas de leur métier. N’est-il pas normal, pour un représentant du personnel, d’aviser les salarié-es de leur droit et obligations ?

Aujourd’hui, la direction accuse notre camarade Hassan, élu CSE, de leur avoir donné l’ordre de DÉMARRER les bus !

Nous avons en notre possession des preuves et des témoignages démontrant l’inverse, malgré les tentatives d’intimidation de la Direction.

La Direction du dépôt de BUS de Nanterre cherche à faire taire un élu et militant syndical qui va dans le sens des salarié-es.

Les syndicats SOLIDAIRES RATP, CGT RATP et RS RATP appellent tous les salarié - es à participer massivement au rassemblement, le 23 septembre 2020 à 16h00, au 31 rue Kleber 92000 Nanterre.