SOLIDAIRES Aude appelle à participer aux manifestations contre le passe sanitaire dans une perspective sociale, égalitaire, anti-autoritaire, internationaliste, sans céder à la moindre confusion : nos luttes sont dirigées contre le capitalisme et ses contremaitres, contre toutes les oppressions.

SOLIDAIRES Aude dénonce toute allusion à la politique de ségrégation et d’extermination menée par le régime nazi à l’encontre des Juifs et des autres minorités, toute référence à une soit-disante dictature et au complotisme.

Ces comparaisons sont odieuses pour toutes les victimes et elles occultent les oppressions que subissent encore aujourd’hui ces mêmes minorités ainsi que toutes celles exercées par le capitalisme.

SOLIDAIRES Aude revendique la levée des droits sur les brevets afin de permettre une production massive de vaccins partout dans le monde, condition sans laquelle de nouveaux variants finiront toujours par apparaître, et la socialisation de l’industrie pharmaceutique ce qui en ferait un bien commun soustrait aux lois du marché et soumis à un contrôle démocratique.