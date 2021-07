Coopérons pour soutenir la Coop des masques !

La Coop des Masques fonctionne. C’est un exemple des possibles alternative aux entreprises capitalistes, l’aboutissement d’une lutte collective pour recréer des emplois locaux et socialement utiles, un bout de chemin vers une société radicalement différente : -> www.lacoopdesmasques.com/

Les organisations qui se revendiquent de l’émancipation sociale et luttent pour celle-ci ne peuvent se désintéresser de ce type d’expérience. L’Union syndicale Solidaires a fait une commande de masques pour ses besoins propres dans ses locaux nationaux ; nous avons aussi relayé cette possibilité auprès de nos structures membres. Certaines des organisations à qui nous nous adressons aujourd’hui ont fait de même. Pour celles qui n’auraient pas encore fait :

www.lacoopdesmasques.com/adhesion/part-sociale-de-la-scic-la-coop-des-masques/

Nous vous proposons de faire plus, ensemble, aujourd’hui.

Nous pouvons grouper les commandes, les faire livrer à Solidaires (30 rue de la Grange aux belles, 75010 Paris) et les mettre à disposition de chaque organisation ensuite lors de permanences que nous organiserons pour les récupérer.

Cela permet de nouvelles commandes pour La Coop des Masques, de mettre à disposition un lieu de stockage à Paris, de réduire le coût de ces livraisons en mutualisant en un même lieu.

Concrètement, les organisations qui le souhaitent passent une commande par mail à : commandes@lacoopdesmasques.com en précisant le type (chirurgicaux ou FFP2) et le nombre de boites de masques et en indiquant que ce sera retiré à Paris – Union syndicale Solidaires – 31 rue de la Grange aux belles

Les commandes seront groupées pour la livraison. Dès que celle-ci aura eu lieu, nous vous contactons et vous passez récupérer votre commande…

La proposition s’adresse aux organisations, collectifs, comités, etc., agissant pour l’émancipation sociale (nous ne pouvons pas traiter de commandes individuelles dans ce cadre … mais celles-ci peuvent être prises en compte par chaque organisation, collectifs, comités, etc.)

La boîte de 50 masques chirurgicaux est à 7€, taxes et transports inclus

La boite de 50 masques FFP2 est à 17,50€, taxes et transports inclus

Pour nous contacter