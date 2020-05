Coronavirus, des syndicalistes racontent

A l’occasion de la journée internationale de lutte des travailleuses et travailleurs, le 1er mai, nous publions ne série d’interviews de syndicalistes de différents

28 avril - Marcelo Amendola, secrétaire national de la Confederazione unitaria di base (CUB), Italie : « Il est nécessaire que les organisations liées au mouvement ouvrier remettent dans le débat public la question du dépassement du capitalisme ».

29 avril - Wol-san Liem, responsable des relations internationales du Korean Public Service and Transport Workers’ Union (KPTU) : « Défendre l’idée de l’autogestion et du contrôle des travailleurs et travailleuses ».

30 avril - Gonzalo Manzullo, responsable des relations internationales de la Central de trabajadores de Argentina autónoma (CTA autónoma) : « Il semble plus difficile de voir la fin du capitalisme que la fin du monde ».

1er mai - Sandra Iriarte, secrétaire aux relations internationales de la Confederación General del Trabajo (CGT ), État espagnol :« Plus vite qu’on ne le pense, nous connaîtrons des explosions sociales ».

2 mai - Eliana Como, membre de la FIOM/CGIL, animatrice de Reconquistiamo - Il sindacato è un’altra cosa (Italie) : « Comme s’il avait été impensable de ne pas produire de boulons ou de voitures pendant quelques semaines ! »

3 mai - Houshang Sepehr, co-animateur de La ‎Solidarité socialiste avec les travailleurs en Iran : « Le régime iranien tue des prisonniers politiques et déclarent qu’ils sont morts en prison du coronavirus ».

4 mai - Mahamame Thienta, secrétaire général du Syndicat des travailleurs du rail de l’Union nationale des travailleurs du Mali (SYTRAIL-UNTM ) : « Si le coronavirus ne nous tue pas, la faim aura raison de nous ».

5 mai - Marta Rozmystowicz, responsable des relations internationales de la confédération syndicale Inicjatywa Pracownicza (Initiative des travailleurs ), en Pologne : « Dans les circonstances actuelles, ne travailler que là où c’est indispensable pour la société ».