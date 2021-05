Coup de théâtre, grande braderie chez Nocibé

Coup de théâtre chez Nocibé

PSE, RACHAT, OÙ EN EST-ON ?

Voici ce qui nous a été annoncé lors de la réunion CSE du 21 mai 2021 par la direction, concernant le projet de rachat de magasins dans le cadre du PSE :

➢ Le potentiel acheteur serait le groupe BOGART sous l’enseigne de parfumerie April ;

➢ Cela concernerait 38 magasins sur les 62 concernés par le PSE et 3 autres seraient en attente de négociation ;

➢ Sur les 333 salariés qui étaient impactés par le PSE, 221 seraient repris ;

➢ 112 salariés resteraient visés par le PSE qui est en cours de négociation.

Nous avons fait remarquer à la direction qu’il aurait été plus judicieux d’attendre aujourd’hui pour annoncer aux équipes ce projet dans son intégralité, cela aurait évité d’engendrer un stress inutile pour les équipes.

Grande braderie chez Nocibé

Les salariées Nocibé vendues au rabais à Bogart !

EN GRÈVE LE SAMEDI 29 MAI 2021

Vous avez appris le vendredi 21 mai 2021, qu’au moins 38 parfumeries Nocibé (3 sont encore en attentes de négociations) passeraient sous l’enseigne April, pour faire suite au rachat par le groupe Bogart.

Si la direction se félicite de maintenir les emplois, il en est tout autre pour les salariées qui vont voir disparaître leurs avantages sociaux dont ils bénéficiaient depuis plusieurs années chez Nocibé :

➢ Des accords d’entreprise qui ne s’appliqueront plus, ➢ Plus de tickets restaurant,

➢ Plus de dotations mensuelles, etc...

Et des questions restent à ce jour en suspens concernant la nouvelle entreprise :

➢ Qu’en est-il des primes sur objectifs ?

➢ Qu’en est-il de la prime et des jours de congés d’ancienneté ?

➢ Qu’en est-il des régimes mutuelle et prévoyance ?

➢ Qu’en est-il du 13ème mois pour celles et ceux qui en bénéficiaient ? ➢ Qu’en est-il de la participation et de l’intéressement ?

➢ Qu’en est-il des RTT pour les cadres et agents de maîtrise ?...etc...

Par conséquent, nous donnons rendez-vous aux salariées des magasins concernés à venir nous rejoindre, car il est trop facile pour la direction de Nocibé de se donner bonne figure dans les médias, alors que les salariées vont subir une perte conséquente de leur pouvoir d’achat déjà bas !

RV à 12h devant la parfumerie Nocibé

12 rue Daguerre 75014 Paris

(Métro ligne 4,6 et RER B - Station Denfert-Rochereau)

Caroline GALLIEN-TEKLAOUI

Représentante section syndicale 06 04 59 21 28

sudnocibe@gmail.com