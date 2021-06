D GenréEs D Sexualités - n°8 - Eté 2021

SOMMAIRE

Déconfinons nos fiertés

Portons fièrement des masques arc-en-ciel !

Quelques chiffres

Analyse sur le plan d’action gouvernemental contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ 2020-2023

2020 a été une année où les arcs en ciel n’ont pas illuminé nos rues. La quasi totalité des marches des fiertés et autres événements nous permettant d’exprimer nos identités et de visibiliser nos luttes ont été annulés ou se sont transformés en version numériques. Ainsi, par le biais des prides officielles, nos chaussures plates, à talons ou compensés n’ont pas foulé les rues de Paris, Nantes, ou encore de Montpellier. Certaines villes ont néanmoins organisé des marches ou rassemblements dans le respect des gestes barrières comme à Avignon, Rouen ou à La-Roche-sur-Yon. Pour l’Union syndicale Solidaires, ces marches sont aussi l’occasion de rappeler que le combat ne fait que commencer pour le droit des LGBTI+ en matière de discriminations au travail.

2020 a aussi été une année où on a vu dans les rues ressortir les drapeaux de la haine. La manif pour tous a ainsi pu manifester en toute tranquillité escortée par les forces de l’ordre contrairement aux collectifs, associations et individus LGBTQI+. contrairement aux collectifs, associations et individus LGBTQI+ Tandis que le gouvernement, qui oscille entre belles paroles et gages donnés aux forces conservatrices, renvoie la PMA pour toustes aux calendes grecques, bien que le processus législatif soit engagé depuis octobre 2019. De plus, l’effectivité et la mise en œuvre de cette loi pourrait être « techniquement » repoussée car une fois votée définitivement, la loi devra encore être promulguée. L’assistance médicale à la procréation (AMP), n’est toujours pas ouverte à toutes les femmes, qu’elles soient en couple ou seules, lesbiennes, bisexuelles, aux personnes transgenres et intersexuées. L’union syndicale Solidaires exige que le processus législatif aboutisse au plus vite pour permettre un accès et une prise en charge pour toustes sans critère.

Quant aux migrant·es LGBTI, iels sont les premières victimes de la politique migratoire du même gouvernement.

Les moyens mis en œuvre pour lutter, au quotidien, contre les lgbtphobies sont insuffisants.

Nous exigeons un plan de lutte et de sensibilisation d’envergure pour toutes les générations, dès l’école, contre les discriminations de genre et les lgbtphobies avec des moyens financiers et humains pour les associations déjà sur ces terrains militants.

DATES DES MARCHES DES FIERTES

Sera réactualisé régulièrement

à venir

Rennes, 5 juin

Lyon, 12 juin à 12h, Place Bellecour

Strasbourg, 12 juin à 14h, place de la République

Nantes 12 juin

Arras, 12 juin

Lille, 13 juin à 14h Place de la République

Clermont-Ferrand, 19 juin à 14h, Place de Jaude

Metz 19 juin

Amien, 19 juin Léon Gontier

Arles, 19 juin, 15h Place de la République

Paris, Marche des Fiertés Antiraciste et Anticapitaliste radicale, 20 juin

Paris, 26 juin - Marche des Fiertés (officielle)

Toulouse, 26 juin, 19h Place de Belfort, Queer Pride

Marseille, 3 juillet à 15h, palais Longchamp

Reims 3 juillet à 14h30, square de la gare

Annecy 17 juillet

Genève du 9 au 12 septembre

Bordeaux 12 septembre

Biarritz, 25 septembre

Montpellier, 24 et/ou 25 septembre

Grenoble, 25 septembre

Anger, 25 septembre

Toulon, 25 septembre

Toulouse, 9 octobre Marche des Fiertés (officielle)

(Ont déjà eu lieu : Orléans, 15 mai / Besançon, 15 mai / Tours 15 mai → Annulée suite menace extrême droite ! / Montpellier, 15 mai / Saint Denis de la Réunion, 16 mai / Nice, 16 mai / Amiens, 17 mai / Perpignan 17 mai / Ajaccio 17 mai / Bordeaux 17 mai / Saint Etienne 17 mai / Cayenne 17 mai → reportée / La Rochelle, 22 mai / Rouen, 22 mai / Poitiers, 22 mai)

