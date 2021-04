Décès de Jean-Daniel Settelen

Nous avons appris le décès de Dany ce jeudi 15 avril à l’âge de 72 ans.

Dany était un membre fondateur de notre syndicat Sud éducation Alsace et a participé à l’éclosion de nombreux débats en son sein.

Après une riche et longue vie de militant pour une société plus égalitaire et plus humaine, cette figure emblématique restera dans nos mémoires. Militant infatigable de toutes les luttes à Strasbourg et ailleurs, nous continuerons à porter ces combats.

Sud éducation Alsace et l’union syndicale Solidaires Alsace, présentent toutes leurs condoléances à sa famille, ses proches et ses compagnons de lutte.

https://sudeducalsace.info/spip.php?article1648