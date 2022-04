Déclaration du Comité national de l’Union syndicale Solidaires 6 avril 2022

Pas une voix pour l’extrême-droite

L’Union syndicale Solidaires, réunie en comité national, réaffirme que l’extrême-droite est l’ennemie des travailleuses et des travailleurs, particulièrement s’agissant des droits des femmes, des étranger-es, des LGBTQI+. Le renforcement électoral et militant de l’extrême-droite est lié aux politiques antisociales menées par les gouvernements successifs. Les gouvernements Macron au service des plus riches n’ont fait qu’augmenter le désespoir et la pauvreté. Les politiques liberticides enferment la société dans une spirale sécuritaire. Elles sont un tremplin pour l’extrême-droite. Il n’y a aucune réponse pour améliorer nos vies chez les Le Pen et autres Zemmour qui mentent sur les améliorations sociales, en particulier les retraites. Ils et elles ne feront qu’empirer la crise sociale et la crise écologique, parce qu’elles et ils ne font que désigner des boucs émissaires, génèrent et attisent la haine, le racisme et la violence, tout en soutenant un système ultra libéral qui dénie l’existence du réchauffement climatique.

L’Union syndicale Solidaires se saisit des initiatives qui permettront d’agir contre l’extrême-droite et les politiques antisociales. Il peut y avoir des manifestations de rue au soir du 1er tour. Le samedi 16 avril commence à émerger comme date de mobilisation.

Oui, notre colère contre ce système d’exploitation et de domination est forte et légitime, mais jamais l’extrême-droite ne sera une solution : elle fait partie du système et du problème, elle le renforce même. L’Union syndicale Solidaires le dit avec force, “pas une voix pour l’extrême-droite".

A la situation actuelle s’ajoute la guerre contre l’Ukraine engagée par la Russie. Solidaires participe activement à la construction de convois intersyndicaux de solidarité internationale.

Et nous n’oublions pas que le COVID se propage et tue toujours, sans que soient levés les brevets sur les vaccins et les traitements permettant ainsi aux laboratoires d’engranger toujours plus de profits et sans que ne soit mis à disposition de toutes et tous les salarié-es des masques protecteurs gratuits.

Pour un premier mai rassembleur et combatif

Dans ce contexte, le premier mai doit être un point de ralliement et de construction d’une contre-offensive massive, porteuse d’espoirs, d’alternatives et de solidarité internationaliste.

Les travailleuses et travailleurs, en formation, en retraite ou privé.es d’emploi, avec ou sans papiers, voient tous les jours diminuer leurs ressources pour vivre. Aujourd’hui tout augmente, sauf les salaires, pensions et minima sociaux. Les services publics, bien communs et facteurs de redistribution des richesses (santé, école...) se rabougrissent. Pendant ce temps, des centaines de milliards nous sont volés pour servir les actionnaires et gorger les paradis fiscaux.

Les annonces de nouvelles attaques contre nos retraites montrent que l’appétit des plus riches n’est jamais rassasié. L’Union syndicale Solidaires mettra toutes ses forces pour faire barrage à une nouvelle régression sociale. Plus encore, il nous faut repasser à l’offensive. L’urgence est donc à un autre partage des richesses et à des mesures fortes de progrès social pour augmenter notre protection sociale et réduire le temps de travail, que ce soit dans le nombre d’années que de façon hebdomadaire. C’est pourquoi nous proposons dès maintenant que le mouvement syndical et plus largement le mouvement social se réunisse, localement comme nationalement, pour préparer la nécessaire lutte.

L’Union syndicale Solidaires consciente de l’urgence écologique et de la période charnière dans laquelle se trouve l’humanité œuvre déjà pour que le système capitaliste ne nous envoie pas dans le mur et réaffirme la transformation impérative des modes de production et de consommation.

Nous vivons un moment de bascule. Notre syndicalisme, ancré dans les luttes pour la défense des droits et l’amélioration du quotidien, porte un projet de transformation sociale, écologiste, féministe, antiraciste, internationaliste et antifasciste, partagé en grande partie par d’autres. Il est primordial de renforcer les alliances et les actions unitaires et de s’adresser à l’ensemble des salarié-es.

C’est le sens de la participation de l’Union syndicale Solidaires à l’intersyndicale interprofessionnelle, à Plus Jamais Ça ou à la Campagne Antiracisme & Solidarité.

C’est ce que nous porterons auprès des autres organisations syndicales et du mouvement social, en particulier de lutte et de transformation sociale.



Par nos luttes et nos mobilisations, construisons un autre avenir !