Des mobilisations qui ne faiblissent pas

Les manifestations et les grèves se multiplient en cette fin de mois de Novembre et semblent vouloir se prolonger au-delà, même si les fêtes de fin d’année et la campagne électorale pour la présidentielle constituent des freins importants pour l’éclosion d’un mouvement social d’ampleur. Mais peut être pas cette fois-ci si l’on en juge par le calendrier des luttes.

Outre le fait que le 25 novembre l’intersyndicale de l’ONF (Office national des forêts) appelait à une manifestation à Paris pour la préservation des forêts et le maintien du service public, les appels se multiplient dans d’autres domaines. Le 27 novembre, une manifestation contre les licenciements s’élancera du ministère des finances pour se diriger vers le ministère du Travail. Puis en Auvergne Nivarnais, les cheminots seront en grève à partir du 29 novembre pour la sauvegarde du service public ferroviaire, avec un rassemblement devant la gare de Clermont-Ferrand ce jour là à 10h 30. Le 2 décembre les retraités se déplaceront à Paris pour manifester pour la revalorisation de leur pensions de retraite, contre la baisse de leur pouvoir d’achat, ainsi que pour le maintien des services publics de proximité. Et enfin le 4 décembre, les associations de chômeurs appellent à manifester contre le chômage et la précarité, également à Paris. De même, toujours le 4 décembre, les personnels des hôpitaux, mais aussi du secteur social et médico-social, seront en grève et en manifestation sur l’ensemble du territoire pour protester contre le projet de loi de financement de la sécurité sociale qu’ils estiment largement insuffisant au regard des besoins réels et de la situation d’abandon dans laquelle le secteur de la santé se trouve.

Ce n’est qu’un début...

Comme le gouvernement et le patronat restent sourds à toutes les revendications, il n’y a aucune raison pour que les initiatives ne s’enchainent pas par la suite. Solidaires Allier reste donc mobilisé et disponible afin de contribuer à donner des perspectives de luttes en élargissant la mobilisation si nécessaire afin de déboucher sur un mouvement social capable de mettre fin aux contre-réformes et obtenir des avancées concrètes.

À Montluçon, il ne faudra pas oublier non plus le rassemblement Place Jean Dormoy, devant l’église St Paul, le Dimanche 28 novembre à 11h00 pour la régularisation de la famille Sargsyan,un combat que Solidaires Allier porte avec d’autres associations et largement relayé ici même (voir plus bas).