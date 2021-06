Douze propositions pour une loi ambitieuse pour les lanceurs d’alerte

Dans le cadre de la campagne pour une transposition de la directive sur les lanceurs d’alerte, Solidaires s’est associé avec plusieurs autres organisations syndicales pour porter des revendications pour une loi utile et réellement protectrice. Dans ce cadre, une tribune a été publié sur Libération.

https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/la-france-doit-proteger-ses-lanceurs-dalerte-20210616_JJ2GFWIU5ZHT5O3TSQ4JTD3DH4/

La CFDT-Cadres, la CFE-CGC, l’Ugict-CGT, la CFTC, la FSU, l’Union syndicale Solidaires et Eurocadres partagent donc l’initiative de la Maison des Lanceurs d’alerte et de plus de 20 autres organisations : ensemble, nous appelons à soutenir ces 12 propositions pour une loi ambitieuse.

Continuez à relayer et Signer notre appel pour porter la voix des lanceurs d’alerte à l’Assemblée nationale : https://loi.mlalerte.org/je-signe