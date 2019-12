Droit à la retraite - Acte VI

La retraite est un droit !

Le 19, ensemble, et toujours, dans les rues

Le gouvernement des ultra-riches ne cédera que si nous le forçons

Nous étions plus d’un million dans la rue, le 5 décembre, pour commencer cette lutte. Et plus encore le 17 décembre !

La population dans son immense majorité refuse cette retraite à points et fait le choix de la solidarité.

Le gouvernement choisit l’épreuve de force.

Il cherche simplement à diviser et à faire peur

Nous pouvons, ensemble, gagner cette semaine. Mais pour cela, il faut, obligatoirement, collectivement, faire grève et manifester. Ce jeudi 19 décembre doit nous permettre d’amplifier le rapport de force.

Manifestations :

Valenciennes 10h, place d’armes

https://www.facebook.com/events/493205698212098/

Lille 14h30, Porte de Paris

https://www.facebook.com/events/2074653155971310/

_________________________________________

Union syndicale interprofessionnelle départementale Solidaires Nord

Bourse du Travail, 174 boulevard de l’Usine, 59000 Lille Fives

solidaires59@gmail.com 03 20 48 64 37

https://www.facebook.com/Solidaires59

https://solidaires.org/Solidaires-Nord-59