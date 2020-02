Du 17 au 25 février : En marche pour une société plus solidaire !

Une marche pour le retrait de la réforme des retraites a été impulsée par un collectif du 53, avec un très fort investissement de camarades de SUD Education et avec le soutien de Solidaires 53 (depuis, FSU et CGT Educ locales soutiennent également). D’ores-et-déjà, au Mans l’intersyndicale interpro accueillera et soutiendra les marcheur-euses, dans le département 28 aussi.

Il est important, notamment pour toutes les structures Solidaires concernées par le parcours, de relayer, soutenir et médiatiser cette mobilisation !

Le lien : https://marche53.jimdofree.com/