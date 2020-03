Du 9 au 13 mars, « Roulons pour nos retraites », de Nancy à l’Assemblée Nationale

Nous sommes des citoyennes et citoyens qui nous mettrons en route à Nancy le lundi 9 mars, à vélo, pour rejoindre le vendredi 13 mars l’Assemblée Nationale.

A l’instar de nos camarades partis de Laval, qui ont marché durant deux semaines de la Mayenne à Paris, nous remettrons aux députées et députés un cahier de doléances nourri des réflexions des personnes rencontrées au long de notre route, de Nancy à Paris en passant par Commercy, Saint Dizier, Joinville, Troyes, Provins, mais aussi tant de communes parfois méconnues, souvent oubliées, d’où pourtant viennent les mandats de cette Assemblée.

Nous roulons « pour nos retraites », contre la réforme des retraites donc.

Nous luttons depuis le 5 décembre dans la rue, dans nos syndicats et ailleurs, contre cette réforme. C’est une régression sociale. Elle représente un projet de société inégalitaire, individualiste, capitaliste. Cette réforme occulte la misère déjà présente dans notre pays et veut faire payer aux plus démuni-es leur précarité dans un cercle vicieux qui nous est insupportable.

Nous souhaitons plus que jamais le retrait de cette réforme.

Indignés par l’utilisation du 49.3, nous avons confirmation que le gouvernement méprise purement et simplement la majorité de la population qui est opposée à sa réforme, tout comme il balaye d’un revers de main le peu de débat encore possible. Si les député-es n’ont plus leur mot à dire, alors à nous de prendre la parole !

Nous recueillerons les doléances et les ébauches d’autres projets de société durant une semaine sur un temps de grève, de retraite, de congé.

Nous souhaitons croire encore à la possibilité d’agir sur nos vies, la nôtre, celles de nos parents, de nos enfants et celles des générations futures à travers le respect de nos ressources et de notre planète. Nous portons un projet de société différent de celui que nous subissons.

Une semaine, pour rencontrer les personnes qui vivent au quotidien des difficultés, à qui nous souhaitons donner la parole, et pour rencontrer des collectifs qui font vivre la solidarité et les valeurs humanistes.

Nous remercions d’avance celles et ceux d’entre vous qui nous rejoindront, nous accueilleront, et nous invitons les habitant-es des communes traversées à venir discuter avec nous, à écrire ou à dire leurs idées pour une société plus juste.

Chaque soirée sera animée : rassemblements, repas partagés, projection de films sur le thème des retraites, de la lutte, de la lutte des femmes en première ligne de cette réforme.

Nous serons accompagné-es de nos jeunes enfants, de camarades qui viendront nous rejoindre dans une ambiance solidaire, pacifiste, familiale. Dans le partage de l’émotion et de la conviction que nous mettons dans ce projet.

Site internet de l’événement http://roulonspournosretraites.free.fr/

Page facebook de l’événement

Mail de contact : roulonspournosretraites@free.fr