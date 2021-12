Élections CA à Orange : Sud progresse mais perd un élu

La progression de SUD aux élections du Conseil d’administration d’Orange n’aura pas empêché la perte d’un élu dans cette instance qui fait la part belle en termes de places en son sein, à l’État, aux actionnaires, à la direction de l’entreprise et aux cadres.

Il faut noter que la multinationale n’a plus grand chose à voir avec le service public France Télécom d’autrefois. Alors que le personnel d’exécution était largement majoritaire dans les années 80/90, la tendance n’a eu de cesse de s’inverser avec le temps pour aboutir une situation inverse aujourd’hui. les cadres représentent maintenant plus de 60% des effectifs contre à peine 40% pour les personnels ’non-cadres’. La composition du nombre de sièges attribués aux uns et aux autres a donc été revue, si bien que les cadres disposent de deux sièges au CA et les ouvriers un seul au lieu de deux auparavant.

C’est ce siège, maintenant supprimé au bénéfice des cadres que Solidaires a perdu malgré un résultat plus que satisfaisant. La voix des simples salariés dans cet océan de cadres sur-représentés à tous les niveaux (salariés, dirigeants, État) à quoi il faut ajouter les actionnaires, sera évidemment plus difficile à faire entendre quand il s’agira d’opter pour des stratégies commerciales, lesquelles prennent rarement en compte (litote) le bien être des salariés. Un phénomène qui tend à se généraliser, et avec elle la souffrance au travail partout et à tous les niveaux.

Cependant, si SUD disparait momentanément de cette instance, les militant-e-s resteront bien présent-e-s sur le terrain pour porter les revendications dans les autres instances (comités d’entreprise régionaux ou nationaux), qui même si à notre gout sont trop éloignées des salariés, n’en demeurent pas moins les lieux privilégiés où se traitent les questions des conditions de travail, de la sécurité et des salaires. SUD restera fidèle aux principes qu’il a toujours défendus, au plus près du personnel.

Nous retranscrivons le communiqué du syndicat SUD Orange suite à l’élection CA

Si nous avons perdu notre élu au CA du collège ETAM (passage de deux sièges à un dans le collège ETAM et d’un à deux chez les Cadres), nous nous réjouissons qu’environ un-e salarié-es ETAM sur 5 soit déjà convaincu-e de la notion de bien commun que nous promouvons. C’est un appui pour le travail de conviction que nous continuerons à assumer. L’élection de la candidate de la CGT dans le collège ETAM nous réjouit mettant un peu de mixité dans les représentant-es titulaire des salarié-es au CA. Notre principal regret est le faible taux de participation, 43,7% % au premier tour, 34,83 % au second, montrant le désintérêt récurent des salarié-es par rapport à leur représentation au sein du Conseil d’Administration.

Merci aux électeurs et électrices qui ont fait cette démarche, et, plus particulièrement à celles et ceux qui nous ont accordé leurs suffrages.

Ils et elles nous confortent dans nos engagements auprès des salarié-es, comme dans nos engagements citoyens et environnementaux.

Résultats tous collèges :

CGC + CFTC + Orange Ensemble : 32 % ; CFDT : 31 % ; CGT : 16 % SUD : 11 % ; FO : 10 %