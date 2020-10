Elections du CSE Brétigny : cap plein SUD !

Octobre 2020

Vous allez décider prochainement de vos représentant-es du personnel au sein de notre entrepôt : il y aura un Comité Social et Economique (CSE) sur notre établissement dès le mois prochain, à l’instar des autres.

C’est l’occasion pour celles et ceux qui veulent s’engager dans la fonction de représentant-e du personnel de participer à la vie de l’entreprise et à la défense de nos droits pour les quatre ans à venir.

Avec déjà nos camarade de LIL1, d’ORY1 et d’ATF qui forment la première organisation syndicale chez Amazon, nos futurs élu-es seront formés par le syndicat et agiront de manière indépendante de l’employeur.

Dans le contexte actuel, il n’aura échappé à personne qu’il est crucial de faire le bon choix. Les candidat-es Solidaires connaissent votre quotidien car ils et elles travaillent parmi vous. Ils et elles sauront porter votre parole avec conviction, compétence et pugnacité.

Vous pouvez vous aussi adhérer au syndicat (le montant de la cotisation mensuelle est de 0,5% du salaire net et déductible des impôts) : seule l’union fait la force !

Nos revendications :

Lors de la pandémie, nous avons fait la preuve de notre efficacité en protégeant votre santé et celle de vos proches, sans perte de salaire et demain en faisant reconnaître le bien-fondé des droits de retrait.

Alors que nous allons vers le pic d’activité, redoublé par le couvre-feu, nous exigeons le rétablissement de la réduction quotidienne du temps de travail d’un quart d’heure pour étaler les flux de personnel et de l’augmentation horaire de 2 €.

• Solidaires, parce c’est ensemble que nous réussirons à recréer un lien social et que nous défendrons les intérêts collectifs, quels que soient nos contrats.

• Unitaires, parce que l’unité est l’outil essentiel à l’action pour donner du poids aux revendications communes des salarié-es. Cette communauté d’intérêts n’exclut pas les débats, les différences d’idées ou d’opinions.

• Démocratiques, parce que c’est à partir des idées de chacun et chacune qu’émergent les projets collectifs et les revendications.

Calendrier de vote : par voie électronique du 29 octobre au 3 novembre.

Fédération SUD Commerces et Services, 31 rue de la Grange aux Belles 75010 Paris. Téléphone : 07 64 62 92 23 / Mail : fdsudcommerce@yahoo.fr