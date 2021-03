Pétition à l’initiative de l’Association des Ouïghours de France : Condamnez les camps des concentration chinois et empêchez le génocide du 21ème siècle au Turkestan Oriental

Les droits des groupes ethniques Ouïghours, Kazakhs, Kirghizes, Ouzbeks et Tatars du Turkestan Oriental appelé « Xinjiang » (nouveau territoire, par le Parti communiste chinois) garantis par le Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques sont violés. Plus de 3 millions de personnes ont été détenues arbitrairement dans les camps de concentration. Un demi-million d’enfants ouïghours et d’autres ethnies turcophones ont été séparés de force de leurs parents. 3,7 millions de bébés ont été avortés de force au Turkestan Oriental entre 1989 à 2009. Les femmes Ouïghoures et d’autres femmes turcophones sont stérilisées de force. Des centaines de milliers d’Ouïghours et d’autres groupes ethniques turcophones sont mis en esclavage. Des dizaines de milliers Ouïghours subissent des prélèvements d’organes de forces. Ce sont tous des actes de génocide.