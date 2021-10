Employé-es, prenons le pouvoir !

Octobre 2021

Suite au premier tour des élections du Comité Social et Économique (CSE), les urnes ont parlé avec une forte participation de l’encadrement et des agents de maîtrise mais, malheureusement, seul un-e employé-e sur quatre a pris part au vote, reflet du fait que c’est eux qui subissent les conditions de travail les plus difficiles et le turn-over qui en résulte. Pourtant ce collège compte 70 % des effectifs de l’entreprise : il y aura donc un deuxième tour pour cette catégorie du 2 au 4 novembre, il va falloir vous mobiliser davantage.

Deuxième leçon du scrutin : il n’y a plus un seul syndicat chez Naf Naf, l’offre s’est élargie et vous pouvez désormais compter sur la présence et la participation active du syndicat SUD représenté, d’une part, par Sarah Pichout, responsable de magasin de Paris Montparnasse, en tant que déléguée syndicale et Aurélie Baly, responsable adjointe à Coquelles, en tant que représentante syndicale au CSE.

La présence de candidates supplémentaires sur notre liste employé-es démontre une forte attente de changement de votre part. Saviez-vous qu’entre le plan social et le moment où nous avons négocié ces élections, plus d’une centaine de collègues ont quitté la société dans des conditions qui laissent plus ou moins à désirer ? Vous pouvez compter sur nous pour mettre bonne ordre à cette situation.

Nos revendications :

respect des délais de prévenance, stabilité des horaires de travail et passage de temps partiel à temps plein pour ceux/celles qui le souhaitent, arrêt du turn- over, symptôme du mal-être dans l’enseigne,

réévaluer le montant des tickets restaurants,

mise en place d’un 13ème mois et / ou d’une prime de participation,

des objectifs atteignable pour pouvoir atteindre les primes,

la création d’un poste pour les cc piliers avec une rémunération adéquate,

amélioration des conditions de travail,

lutte contre les pressions managériales.

Votez pour SUD, c’est voter pour vous et la défense de vos intérêts !

Seul un syndicat peut négocier avec l’employeur, aussi bien nos salaires que nos conditions de travail.

Nos futures déléguées, qui couvrent toutes les catégories de personnel, seront formées et suivies par le syndicat et vous représenterons en toute indépendance de l’employeur.

SUD NAF NAF

7 rue Vicq d’Azir 75010 Téléphone : 07 64 62 92 23 Mail : sudnafnaf@gmail.com