En 2020, imposons un autre avenir !

L’équipe du secrétariat national de l’Union syndicale Solidaires. adresse à toutes et tous, et en particulier à celles et ceux en grève reconductible, ses meilleurs vœux pour l’année 2020.

L’année 2019 s’est achevée sur une grève et l’année 2020 débute sur les mêmes bases. Ce ne sont ni les maigres éléments de communication d’un président discrédité, ni l’effilochage régulier du soi disant projet de retraite universelle qui nous ferons renoncer à notre premier objectif, le retrait de la réforme de la retraite à points. Les mobilisations de ces dernières semaines et le retour en force de la grève reconductible aux mains des travailleuses et travailleurs nous montrent la voie à suivre pour débuter cette nouvelle décade et imposer la transformation sociale pour enfin changer ce système.

Face aux crises sociales, écologiques, financières et démocratiques qui dévastent le monde, partout les populations manifestent et commencent à reconstruire d’autres alternatives.

Nous vous souhaitons une année 2020 combative, résolue et déterminée, une année de rapports de forces victorieux par la grève et son élargissement pour imposer un autre avenir.