Depuis le début de l’année les conflits, les grèves se multiplient dans le monde du travail sur la question des salaires et des fins de mois difficiles ! Mars, sera lui aussi marqué par de fortes mobilisations sociales, féministes, écologistes, antiracistes, ou encore pour le droit à un logement décent. Parce que ce système inégalitaire, à bout de souffle, où le capitalisme ronge tout est invivable, inacceptable. Nous, salarié-es, chômeur-euses, précaires, étudiant-es, retraité-es, victimes de discrimination menons toutes ces luttes pour une vie digne.



Solidaires sera de toutes les mobilisations de mars.



Nous voulons vivre et Ne plus survivre. En mars le vent se lève

En mars, le vent se lève from Union Syndicale SOLIDAIRES on Vimeo.

