En solidarité avec les migrants plusieurs initiatives organisées sur les 3 villes de l’Allier les 18 et 19 décembre 2021

Sur le département de l’Allier, plusieurs rendez-vous sont programmés en solidarité avec les migrants. RESF qui agit de manière exemplaire pour leur venir en aide et les soutenir dans les épreuves qu’ils traversent est encore au centre du dispositif pour organiser ces évènements sur les 3 villes, Montluçon, Vichy et Moulins. Solidaires Allier les remercie pour leur engagement sans faille pour cette cause Humaniste dont nous partageons pleinement les aspirations.

Nous reproduisons ci-dessous le texte et demandons à toutes celles et ceux qui le peuvent à participer aux initiatives organisées sur les différents lieux (voir plus bas).

Solidarité avec les migrants

Samedi 18 Décembre, journée mondiale de solidarité avec les migrants. Ensemble pour l’humanité, la solidarité, l’hospitalité , les cultures partagées ...

Deux temps forts à Montluçon

le matin :

Stand RESF au marché du vieux MONTLUCON place notre dame depuis 8h et rassemblement déambulation en solidarité aux migrants de 10h à 12 h

l’après- midi :

Cliquez sur l’image pour agrandir

2021, les temps sont très durs pour les personnes en exil, les frontières se ferment avec des murs, des barbelés et des policiers. L’horreur des naufrages, des morts de froid, heurte notre humanité. Faire peur et parler d’invasion est un mensonge raciste. Sur la population européenne de 540 millions, les réfugiés représentent 0,6 %. Où sont nos valeurs de civilisation ?

Nous sommes nombreux à vouloir autre chose que la lacération des tentes, les interpellations, les situations dangereuses et humiliantes pour ces personnes en détresse qui cherchent accueil et protection pour vivre dignement en paix.

Nous sommes nombreux à vouloir la mise en place de voies légales pour l’exil, à demander la régularisation des familles et des jeunes bien intégrés ici par leur formation, leurs compétences, leurs projets et leur travail possible.

ACAT, CCFD Terre solidaire, CGT éduc’ action, CIMADE, FSU, LDH, Ligue de l’enseignement, MRAP, RESF, Réseau Vichy Solidarité ,SOLIDARITE EXIL COMMENTRY, SUD éducation, SOLIDAIRES ….

Rassemblements dans l’Allier pour la Journée mondiale des migrants

Montluçon :

Samedi 18 Décembre 10h-12h, marché Place Notre Dame

Vichy :

Samedi 18 Décembre 15h-17h, parvis de l’église St LOUIS

Moulins

Dimanche 19 Décembre 10h-12h, marché Place de la Liberté