Encyclopédie internationale de l’autogestion - Volume 8

Voilà donc le tome 8 de cette encyclopédie à laquelle participe des camarades de Solidaires et bien d’autres.

https://www.syllepse.net/syllepse_images/articles/encyclope--die-internationale-volume-8-b.pdf

Dans ce volume, outre des expériences concrètes d’autogestion en France et à l’étranger, d’hier et d’aujourd’hui, comme la commune libertaire de Mandchourie (1929-1932) ou la lutte actuelle des coopératives siciliennes contre la mafia, une importante partie de cet ouvrage porte sur la pandémie du Covid-19 et les formes d’auto-organisation sanitaire qui ont pu apparaitre aux quatre coins de la planète. Témoignages et interviews rythment le dossier qui comprend également des contributions venues notamment d’Inde, des États-Unis ou du Pakistan et de France sur les alternatives possibles aux systèmes de santé existants qui ont montré toute leur fragilité dans la crise. Une Éphéméride sociale d’une pandémie se fait l’écho au jour le jour depuis le 26 mars 2020, des formes de résistances sociales liées à la crise sanitaire et qui sont apparues sur l’ensemble de la planète.

Au chapitre des idées autogestionnaires, plusieurs contributions d’inspiration libertaire sont présentées qui notamment tirent un bilan critique des expériences algérienne et yougoslave abordées dans les volumes précédents. Plusieurs documents produits par le PSU des années 1970 éclairent la vivacité des idées autogestionnaires de cette période. Des textes des réflexions sur la question de la planification et de la gestion des entreprises par les travailleurs sont également proposés. Enfin, dans l’actualité immédiate, les activités du réseau international de l’Économie des travailleur·euses, qui depuis 2007 regroupe des entreprises autogérées, font l’objet d’une attention particulière.