Encyclopédie internationale de l’autogestion - tome 9

A l’occasion de la sortie du 9ème volume, voici en pièce jointe le sommaire et un index des sujets traités dans les 9 tomes de cette encyclopédie à laquelle plusieurs camarades de l’Union syndicale Solidaires participent.

Les 9 volumes : https://www.syllepse.net/autogestion-l-encyclopedie-internationale-_r_76_i_648.html

Dans le prolongement du dossier consacré dans le volume 8 à la crise sanitaire mondiale provoquée par la Covid-19, la question de la santé est de nouveau abordée dans l’Espagne révolutionnaire de 1936, en Argentine et dans les écoles françaises aujourd’hui, des extraits du contre plan d’organisation du système de santé du collectif Inter hôpitaux sont présentés. D’autres formes d’auto-organisation sont également traitées : centres sociaux autogérés, cantines populaires, coopératives de Madagascar au Rojava.Une place importante est réservée aux conseils ouvriers en Alsace-Lorraine (1918) en Allemagne (1919) et en Italie (1920 et 1946). Enfin la question de la stratégie autogestionnaire est discutée dans plusieurs contributions, dans la partie consacrée à buts, chemins et moyens.