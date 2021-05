Encyclopédie internationale de l’autogestion - volume 10

Le volume 10 est paru ; avec un certain nombre d’articles issus des Cahiers Les Utopiques ... et plein d’autres choses intéressantes.

Ce dixième volume consacre deux sections spéciales à La Commune de Paris et à l’expérience du syndicat autogestionnaire polonais Solidarité. Comme dans les volumes précédents on retrouve également des expériences concrètes d’autogestion en France et à l’étranger, d’hier et d’aujourd’hui, comme les squats et centres sociaux et autogérés à Mexico, une coopérative laitière en Inde qui ouvre la voie à l’indépendance des femmes ou les centres d’appui mutuel de Porto Rico. Au chapitre des idées autogestionnaires, la question de la reconversion industrielle et celle d’un plan de transition sociale écologique de l’agriculture ou encore des coopératives et la transition économique sont traitées.

Pour le télécharger gratuitement :

https://www.syllepse.net/syllepse_images/articles/encyclope--die-de-lautogestion--tome-10.pdf

Ci-joint le sommaire et la couv.

Les 10 volumes parus :

https://www.syllepse.net/autogestion-l-encyclopedie-internationale-_r_76_i_648.html