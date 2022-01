FORCE ET COURAGE EN 2022 !

Souhaiter une bonne année dans un contexte difficile et anxiogène pour l’avenir, n’est pas un exercice simple !

2021 aura été une année où trop peu de luttes ont été victorieuses, et où l’aveuglement du pouvoir à continuer dans la voie d’un système capitaliste renforce et amplifie les répressions, et l’installation des idées d’extrêmes droites de haines et de racisme.

Les vents contraires sont forts, voire s’amplifient, entre les attaques sur nos libertés publiques (lois sécurité globale et séparatisme, répression du mouvement social), les difficultés ou échecs à pouvoir faire aboutir les luttes dans les entreprises, dans la rue, contre les contre-réformes de l’assurance chômage, et “le monde d’après comme avant” de Macron et consorts !

Pour autant, nos combats de syndicalisme de transformation sociale sont justes, nos alternatives sociales, écologiques, féministes, antifascistes et internationalistes se précisent et continuent de se construire pas à pas dans le mouvement social et au-delà gagnent en visibilité.

Chaque petite victoire est le fruit de mobilisations, de résistances, du travail acharné des militant-es : des avancées salariales même minimes ces derniers mois, des censures du Conseil d’Etat ou du Conseil constitutionnel (application différée de l’assurance chômage, points de la loi sécurité globale retoqués), le recul de projets anti-écologiques, les manifestations importantes contre les violences faites aux femmes, la lutte des sans-papiers qui se poursuit.

Les victoires, aussi petites et fragiles soient-elles sont aussi les premières pierres d’un changement fondamental et incontournable pour le monde meilleur auquel nous aspirons tous et toutes.

Solidaires lors de son congrès qui a constitué un moment fort de cette année, a réaffirmé ses valeurs, notre syndicalisme de lutte, et tracé les campagnes que nous mettrons en œuvre avec la force de notre collectif dès janvier.

L’Union syndicale SUD-SOLIDAIRES de l’Aude souhaite de la force et du courage à chacun-e d’entre vous. Le chemin de la résistance est difficile, mais nous avons semé collectivement et nous continuerons en 2022 de planter les graines et de faire grandir nos luttes pour un monde de justice et d’égalité.