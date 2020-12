Faire connaître la Maison des Lanceurs d’Alerte par les syndicats de Solidaires

La Maison des lanceurs d’alerte, dont l’Union syndicale Solidaires et le SNJ sont membres fondateurs, existe depuis novembre 2018. Chaque mois elle est sollicitée par des lanceurs d’alerte de plus en plus nombreux. Avec la MLA nous avons élaboré une affichette/tract de présentation succincte pour mieux la faire connaitre dans nos locaux syndicaux, permanences, diffusion de tracts et journaux et par nos équipes synidcales. Un bilan et point d’étape sur la MLA sera présenté au comité national de janvier 2021 et par ailleurs un flyer qui détaillera les procédures, le statut de lanceur d’alerte, comment agir en évitant les pièges et les dangers est en cours d’élaboration.