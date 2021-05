Faisons du 29 mai, une grande journée populaire pour célébrer la Commune de Paris 1871 !

1871-2021 Elle est vivante : vive la Commune !

Faisons du 29 mai 2021, une grande journée populaire pour célébrer la Commune de Paris 1871…

Plus que jamais, la Commune reste une source d’inspiration et de confiance pour toutes celles et tous ceux qui se réclament, encore et toujours, des valeurs de la République démocratique et sociale, une République émancipatrice et universelle. Face à la haine intacte des versaillais d’aujourd’hui, manifestons la solidarité joyeuse que stimule son héritage.

A Paris :

À partir de 10 heures, sur la place de la République, animations, spectacles, prises de parole, pique-nique.

À 14 heures, départ du cortège populaire en direction du Père-Lachaise.

Objectif : la montée au Mur des Fédérés

L’événement Facebook



Suivre l’actu sur cette commémoration sur les sites de "Faisons vivre la Commune et "150 ans de la Commune"

En complément, cf. le n° de la revue des utopiques consacré à la Commune ainsi que "Les utopiques - La Commune à la radio" : Fréquence Paris Pluriel ; Radio libertaire ; PFM Arras