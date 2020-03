Faisons vivre la Commune ! -Bulletin n° 4

Voici le numéro 4 du bulletin de l’association Faisons vivre la Commune, dont Solidaires et certaines structures membres sont adhérentes. Ce numéro 4 est consacré en grande partie à la notion de commun et aux expériences en cours qui mettent le commun ou les communs au centre de leurs préoccupations. Que ces expériences soient de l’ordre de l’appropriation citoyenne de la gestion d’une commune ou bien en relation avec la défense collective d’un lieu en danger, face à la convoitise sans borne de ceux qui privatisent et recherchent le projet, quel qu’en soit le coût humain et/ ou environnemental.

Mais aussi un entretien avec Laure Godineau et Marc César pour la parution de l’ouvrage La Commune de 1871. Une relecture et avec Maxime Jourdan pour l’édition revue par ses soins de Philémon Vieux de la Vieille et nos rubriques Lectures, Histoire, Communalistes-portraits...

Télécharger le numéro 4 d’Actualité(s) de la Commune