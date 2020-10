Fiche n° 6 - Droit de retrait et droit d’alerte (dans le privé et la Fonction publique d’Etat)

30/10/2020. Avec, les mesures de confinement prise par le gouvernement, il nous semble utile de remettre en avant les fiches, privé et public, sur le droit d’alerte et le droit de retrait

Les fiches sur le droit de retrait et le droit d’alerte dans le privé et le public. De nombreux travailleuses et travailleurs, de nombreuses équipes syndicales de l’Union syndicale Solidaires ou d’autres organisations se trouvent confrontés à des situations où les salarié-es sont en péril grave ou imminent. Dans ces moments, des outils existent pour protéger la santé des salariés : droit d’alerte, droit de retrait mais peuvent apparaître comme compliqués à mobiliser.

Pour vous aider et vous apporter des réponses pratiques, la commission santé et conditions de travail de Solidaires met à votre disposition deux fiches pour vous donner des repères précis et clairs sur leur utilisation. L’une pour le secteur privé et la seconde pour le secteur public.

Si vous avez des questions, interrogations, difficultés vous pouvez nous écrire à etvoilaletravail@solidaires.org

Dans le secteur privé

Dans le secteur public