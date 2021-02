(Fonction publique) Préavis de grève intersyndical pour le 8 mars 2021

Montreuil, le 16 février 2021

Madame Amélie de Montchalin

Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques

Courriel : sp.mtfp@transformation .gouv.fr

Objet : dépôt d’un préavis de grève pour le 8 mars 2021

Madame la Ministre,

Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, est l’occasion partout dans le monde d’effectuer un bilan sur l’ensemble des droits acquis ou à conquérir pour les femmes et les filles.

Les organisations syndicales ont mené les luttes indispensables pour obtenir et conserver ces droits. Pour continuer à défendre les droits des femmes, pour obtenir des mesures en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment en matière professionnelle, la CGT, la FSU, Solidaires et la FA s’associeront aux diverses actions menées dans le cadre de la journée du 8 mars.

Afin de permettre aux agent-es des trois versants de la fonction publique, de s’engager dans les actions menées sur l’ensemble du territoire pour les droits des femmes, la CGT, la FSU, Solidaires et la FA déposent un préavis de grève pour la journée du 8 mars 2021.

Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, en l’expression de mes salutations

respectueuses.