Génération Zemmour tracte devant l’Université Paul Valéry et agresse des étudiant-e-s

Hier, le mercredi 9 Mars 2022, Génération Zemmour a organisé une action de tractage devant

l’Université Paul Valéry en début d’après-midi avec une vingtaine de leurs militants, plus des

personnes cagoulées et armées (gants coqués, gazeuses, matraques téléscopiques), membres du

groupuscule Jeunesse Saint Roch, connus pour avoir déjà agressé et revendiqué l’attaque des

membres du SCUM le 5 décembre 2019. Leurs faits de violence ne s’arrêtent pas là étant donné

qu’ils ont également mené une attaque contre le Barricade, un bar associatif de la ville, le 11

décembre dernier, faisant un blessé.

Deux semaines avant le 4ème anniversaire de l’attaque du commando armé à la fac de droit, pour

mater des étudiants qui contestaient les mesures du gouvernement, nous voyons ce tractage comme

un événement hautement symbolique, d’intimidation à l’encontre des étudiant-e-s.

S’ils ont été tenus à l’extérieur de l’université pendant toute leur action, lorsqu’ils sont finalement

partis et après plus d’une demi-heure d’insultes de leur part sur des membres de syndicats étudiants

et globalement contre toute personne ne partageant pas leurs idées racistes et nationalistes, les

militants armés qui étaient avec Génération Zemmour ont agressé gratuitement des étudiant-e-s

avec une béquille, avec l’appui d’un homme en moto armé d’une gazeuse grande capacité à

poignée qui mettait des coups de pied en fonçant sur la foule. C’est d’ailleurs lui qui a récupéré

toutes les armes de Génération Zemmour avant de s’enfuir sur son véhicule.

La montée de l’extrême-droite au niveau national n’est pas à prendre à la légère. En effet, il n’est pas

difficile de démontrer dans plusieurs villes la présence, au sein des rangs des militants Reconquête,

de militants nationalistes, violents, néo-nazis et racistes. Si Génération Zemmour, l’organe de

jeunesse du parti, souhaite se donner une image lisse et démocratique, nous ne sommes pas dupes :

ce parti regroupe des militants armés, violents et prêts à en découdre physiquement pour leur

idéologie réactionnaire, contre les étudiant-e-s, contre les travailleur-euse-s, contre la classe que

nous défendons.

Face à l’extrême droite, aucune complaisance.

Ni oubli, ni pardon !