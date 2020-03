Grève des Femmes !

Parce que les femmes partout dans le monde se lèvent et luttent pour l’égalité et leur émancipation, soyons les grandes gagnantes ce 8 mars ! Reprenons le mot d’ordre international de la grève féministe ! Le 8 mars, on arrête toutes !

8 mars : marche des grandes gagnantes !

Le 8 mars prochain, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, nous appelons toutes les dynamiques féministes à converger.

Nous sommes les femmes du monde entier qui se lèvent et se révoltent pour dénoncer la domination et l’exploitation et remettre en cause le patriarcat.

Mobilisées en masse depuis des décennies et encore le 23 novembre dernier pour exiger une société sans violences sexistes et sexuelles.

En lutte, en grève, en manifestation depuis le 5 décembre pour exiger le retrait de la réforme des retraites.

Nous sommes fortes, nous sommes fières. Nous sommes les grandes gagnantes.

Si nous sommes les grandes gagnantes ce n’est pas grâce à la réforme des retraites de ce gouvernement, mais parce que notre mobilisation sera victorieuse.

Nous sommes les grandes gagnantes parce que nous sommes celles qui brisons le silence et qui dénonçons les violences.

Nous sommes les grandes gagnantes parce que nous refusons la dévalorisation du travail des femmes, travail salarié, précaire, et travail invisible domestique quotidien

Nous sommes les grandes gagnantes parce que nous refusons toute discrimination liée au genre, à l’origine ou à l’orientation sexuelle.

Nous sommes les grandes gagnantes car nous refusons que les jeunes soient livrées à la précarité.

Le 8 mars, ensemble portons le mot d’ordre international de grève féministe. Le 8 mars, on arrête tout·e·s. Pour exiger une égale répartition du travail domestique et de soin entre les femmes et les hommes. Pour libérer les femmes du travail précaire et décalé auquel elles sont trop souvent assignées. Pour en finir avec des modes de consommations sexistes et destructeurs de la planète. Pour défendre le droit à l’avortement contre les attaques constantes dont il est l’objet, pour dénoncer la casse des services publics dont nous sommes les premières à faire les frais, pour dénoncer le refoulement en dehors de nos frontières des personnes exilées fuyant les guerres, la misère et le dérèglement climatique.

Le week end du 8 mars, multiplions les actions et organisons la marche des grandes gagnantes sur tout le territoire. Cheminotes, infirmières, hôtesses, agentes du nettoyage, ouvrières, caissières, enseignantes, cadres, étudiantes, travailleuses indépendantes, artistes, avocates, retraitées..., défilons toutes en tenue de travail, à l’image de « Rosie la Riveteuse », icône de toutes les travailleuses invisibles. Revendiquons, dansons et chantons d’une même voix pour exiger le retrait de la réforme des retraites et refuser qu’« A cause de Macron, grandes perdantes nous soyons ». Dénonçons partout les inégalités de salaire et de pensions, exigeons l’égalité professionnelle ;

Signatures à ce jour : ActionAid France-Peuples solidaires, APEL-Égalité, Alchimie Solidarité, Attac, CGT, Collectif National pour les Droits des Femmes, Collectif « Tou.te.s contre les violences gynécologiques et obstétricales », CQFD Lesbiennes Féministes, Femmes Egalité, Fondation Copernic, FSU, Les Chiennes de garde, le mouvement, Les effronté-es, Ligue des femmes Iraniennes pour la Démocratie-LFID, Maison des Femmes Thérèse Clerc-Montreuil, Marche Mondiale des Femmes Paris IdF, Osez Le Féminisme, Réseau Féministe « Ruptures », Touche pas à mon intermittente, Union Nationale Lycéenne, UNEF, Union syndicale Solidaires, Union des Étudiant-es de Toulouse .

Vidéo générale qui reprend les précédentes courtes vidéos pour la grève des femmes du 8 mars

8 MARS GREVE DES FEMMES ! from Union Syndicale SOLIDAIRES on Vimeo.

Vidéo n° 4/4 - Vidéo : Le 8 Mars je suis en grève !

Vidéo n° 3/4 - Le monde ne peut pas fonctionner sans nous

Le monde ne peut pas fonctionner sans nous from Union Syndicale SOLIDAIRES on Vimeo.

Vidéo n° 2/4 - Le patriarcat c’est quoi ?

Le patriarcat c'est quoi ? Grève du 8 mars (2/4) from Union Syndicale SOLIDAIRES on Vimeo.

Vidéo n° 1/4 - Le patriarcat c’est concret, ça se combat !

Le patriarcat c'est concret, ça se combat ! Grève du 8 mars (1/4) from Union Syndicale SOLIDAIRES on Vimeo.

A cause de Macron, partout, par tou·te·s ! from Attac Play on Vimeo.

La vidéo qui compile les initiatives « A cause de Macron » dans plus de 50 villes.

Le tract intersyndical Fonction publique

Notre Bulletin des luttes consacrée à ce 8 mars

Le Communiqué et l’affiche du Réseau Syndical International de Solidarité et de Luttes - dont l’Union syndicale Solidaires est membre

RSISL8 mars2020 FR

La "Fiche pratique" qui sera diffusée sur la manifestation parisienne

