HORAIRES D’OUVERTURE DES COMMERCES :

STOP A LA FUITE EN AVANT !

Le 20 janvier 2020

Suite à la mise en place, le 16 janvier dernier, d’un couvre-feu à partir de 18 h sur tout le territoire national pour minimum 15 jours, nous assistons à une fuite en avant des horaires d’ouverture du matin et du dimanche des commerces.

Cette extension, du jour au lendemain et en dehors de tout cadre légal, du travail de nuit et dominical pose des problèmes grandissants aux salarié-es concernés (garde des enfants, transports etc.), déjà éprouvés par la crise du coronavirus.

Elle va encore être accentuée par l’ouverture des soldes ce jour : c’est pourquoi le syndicat SUD Commerces & Services demande urgemment aux pouvoirs publics de faire respecter la loi et invite les personnels concernés à se mobiliser et à se tourner vers leurs représentant-es, leurs syndicats et l’inspection du travail pour voir appliquer leurs droits.

Enfin, nous suggérons aux employeurs de tester plutôt le passage aux 32 heures et sur 4 jours sans perte de salaire : ça serait l’occasion de conjuguer impératif social et sanitaire, un vrai monde d’après plutôt que le retour à celui d’avant... en pire même !

