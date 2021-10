10000 morts par jour en moyenne depuis le refus de lever les brevets sur les vaccins anti-covid !

Honte à Macron, Honte à l’Union Européenne, Honte aux brevets de Big Pharma !



Nous serons à Genève le 13 octobre pour la réunion de l’OMC !

Les grandes sociétés de la pharmacie ont pris en otage les populations des pays à faible et moyen revenus, en réservant leurs livraisons, au prix fort, aux pays les plus solvables. La pandémie continue son œuvre de mort. Et cela favorise l’apparition de variants plus contagieux.

Depuis le 2 octobre 2020, jour où l’Afrique du Sud et l’Inde ont demandé la levée des brevets à l’OMC, qui leur a été refusée par Macron et l’Union Européenne, ce sont en moyenne 10000 morts par jour qui sont décédés du Covid 19 (source Our World in Data) !

Scandale sanitaire. La levée des brevets, les transferts de technologie ouvriraient la possibilité de monter rapidement des chaines de production dans de nombreux pays et permettraient de répondre à l’urgence sanitaire. Scandale financier aussi. Comme l’ont révélé des militants suisses, Moderna, domicilié dans le paradis fiscal de l’Etat du Delaware aux USA, se fait payer à Bâle en Suisse, les 10,35 milliards de dollars payés par l’Union Européenne pour l’achat de ses vaccins. Un paradis fiscal européen où se pratiquent des taux d’imposition ridiculement bas. Une possible infraction aux règles fiscales de l’Union Européenne. Des vaccins financés par les deniers publics ! Pas de profit sur la pandémie…

Le collectif Brevets sur les vaccins anti-covid, stop. Réquisition, regroupe une cinquante d’organisations. Il se bat pour la levée des brevets sur les vaccins covid, le transfert des technologies et la réquisition des entreprises de fabrication. Pour développer massivement l’accès aux vaccins pour tous et toutes, partout dans le monde.

Il participe aux journées de la honte qui auront lieu en Europe, les 13-14 octobre lors de la réunion du comité des ADPIC de l’OMC, le 30 octobre lors du G20 à Rome, et les 30 novembre-1er décembre lors du sommet de l’OMC en présence des ministres. Il participe avec des militants et des élus suisses, au rassemblement et au meeting qui aura lieu à Genève le 13 octobre 2020 pour exiger la levée des brevets. Partout, citoyens, associations, syndicats, élus, saisissons-nous de ces journée de la honte pour manifester, signer des pétitions, pour un accès universel, gratuit, effectif aux vaccins biens communs.

brevetsvaccinscovidrequisition@gmail.com

Rassemblement à Genève, 13 octobre, 18h gare de Cornavin

Meeting Genève, 13 octobre, 19h30, Maison Internationale des associations, 15 rue des Savoises, 1205

Lien zoom :

https://us02web.zoom.us/j/86218404348?pwd=cWtXL1ZOR284ZlorV2VsdXJxeWtpQT09

Seront présents à Genève où nous avons demandé à être reçu par l’OMC

Frank Prouhet, animateur du collectif

Philippe Bodin, Cgt Sanofi

* Ce collectif est composé de :

ACT-UP Paris ; ACT-UP Sud Ouest ; Agora des habitants de la Terre ; AITEC Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs ; APEIS Association pour l’emploi l’information et la solidarité ; Appel des appels ; Association Ban Asbestos France ; Association Henri Pézerat ; Association pour l’Autogestion ; Association Sciences Citoyennes ; ATTAC France ; CADAC coordination des associations pour le droit à l’avortement et la contraception ; CEDETIM Centre d’études et d’Initiatives de Solidarité internationale ; Cerises la coopérative ; CGT Sanofi ; CNT-SO ; Collectif antisanofric ; Collectif inter-blocs ; Collectif inter-urgences ; Collectif intersyndical cmpp86 ; Collectif la Santé n’est pas une marchandise ; Collectif Médicament Bien Commun ; Collectif Médicament-Santé d’Initiatives Capitalexit ; Collectif National des Psychologues UFMICT-CGT. ; Collectif Notre Santé en Danger ; Comité de vigilance pour le maintien des services publics de proximité en Haute-Saône ; Comite défense santé publique du Doubs ; Comite ivryen pour la santé et l’hôpital public ; Convergence Nationale des Collectifs de Défense et de Développement des Services Publics ; Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité ; Europe Solidaire Sans Frontières ; Féderation CGT de la santé et de l’action sociale ; Fédération SUD Santé Sociaux ; Fondation Copernic ; FSU ; Le Printemps de la Psychiatrie ; Médicament Bien Commun ; Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples ( MRAP) ; Mutuelles de travailleurs du Vaucluse ; Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament ; Réseau mondial du Comité pour l’Abolition des Dettes Illégitimes (CADTM) ; Résistance sociale ; SUD Chimie Solidaires ; SUD Recherche EPST ; Syndicat de la Médecine Générale ; Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux ; Syndicat Sud Chimie Janssen VDR ; TRT-5 CHV ; Union fédérale SUD Industrie ; Union Syndicale de la Psychiatrie ; Union Syndicale Solidaire ;

