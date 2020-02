Il se passe un truc...

…un truc qui nous rend confiant, qui nous donne du courage, un truc qui nous fait dire qu’on tient le bon bout, qu’on va gagner !

Après 2 mois d’une lutte intense et désormais historique, nous sommes toujours là, tou·tes ensemble dans l’unité de nos organisations et à la base dans les AG interprofessionnelles, malgré un gouvernement qui reste droit dans ses bottes mais qui ne communique même plus, tellement plus personne ne le croit, malgré les intimidations et la répression.

Les manifestations restent massives. Les secteurs déjà mobilisés le restent : cheminot·es, avocat·es, salarié·es des transports et de l’énergie, enseignant·es, culture en lutte… D’autres secteurs nous ont rejoints comme la propreté ou la santé. La grévilla prend et les actions se sont multipliées toute la semaine dernière : die-in des enseignant·es contre les nouvelles épreuves de bac, Laurent Hénart candidat à sa succession à la mairie de Nancy et soutenu par LREM qui tient sa première réunion de campagne sous les bruits de casseroles et les slogans, rassemblement nocturne de jeudi 30 janvier à Nancy qui n’accepte pas d’être nassé sur une place…

PERSONNE NE VEUT DE CETTE RÉFORME !

PERSONNE N’EST PRÊT À L’ACCEPTER !

L’intersyndicale nous appelle à multiplier les actions toute la semaine, avec les jeunes et la fonction publique le 5 février et à une Journée massive de grève et de manifestations le jeudi 6 février.

Soyons au rendez-vous !

Rendez-vous, AG, tractages, actions, manifs, caisses de grève… voir ci-dessous

Les prochains rendez-vous : Lundi 3 février : Nancy : 10h30 Tractage lieu à venir Mardi 4 : Action surprise et coordonnée Nancy : 6h action (RV à préciser)

: 6h action (RV à préciser) Commercy : 6h action RV Parking du Match Mercredi 5 : Metz : 13h30 - rassemblement de soutien à Marc et Sonia, contre la répression, devant le TGI.

: 13h30 - rassemblement de soutien à Marc et Sonia, contre la répression, devant le TGI. Nancy : Matin tôt : tractage fac de Lettres // 9h : AG étudiante fac de lettres. 20h30 - soirée de soutien avec performance de danseur·euses du ballet de Lorraine et musiciencs au LEM (11 grand rue) au profit de la caisse de grève. Jeudi 6 : Journée nationale de manifestations et d’actions (RV à venir). Nancy : 11h AG interpro au ’Peuple y est’ (32 rue de Saurupt à Nancy)

: 11h AG interpro au ’Peuple y est’ (32 rue de Saurupt à Nancy) Metz : 14h Manifestation départementale, Place Mazelle (Solidaires en tête de cortège) Samedi 8 : Nancy : Manifestation régionale des gilets jaunes, 13h30 place Carnot. Les rendez-vous seront mis à jour au fur et à mesure sur cette page.

Caisses de grève : Toutes les infos ici...