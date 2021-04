Il y a 8 ans, l’effondrement du Rana Plaza

Du 19 au 25 avril, le Collectif Éthique sur l’étiquette participe à trois tables rondes à l’occasion de la commémoration des 8 ans de l’effondrement du Rana Plaza. Nous interviendrons aux côtés d’organisations de solidarité internationale, de représentant·e·s institutionnel·le·s et d’expert·e·s pour évoquer l’encadrement des multinationales, la refonte du modèle économique du secteur, la pression citoyenne, tous les moyens pour développer une industrie de l’habillement qui respecte les droits fondamentaux des ouvrières et des ouvriers et cesse de dégrader l’environnement.

Jeudi 22 avril de 18h30 à 20h30 – Table ronde organisée par le CCFD-Terre Solidaire et Colecosol « L’industrie textile sous toutes ses coutures – La mode éthique au secours des enjeux sociaux, économiques et environnementaux »

Intervenant·e·s : Nayla Ajaltouni, coordinatrice du Collectif Éthique sur l’étiquette – Mounir Hassine, membre du Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux – Louise Geber, gérante de la boutique concept Fibres et Formes à Strasbourg.

> Inscription obligatoire en remplissant ce formulaire Framadate

Avril 24 : Journée de Solidarité Féministe Et Internationale Contre Le Pouvoir Des Sociétés Transnationales

Depuis 2013, nous, de la Marche Mondiale Des Femmes, avons fait du 24 avril une journée de lutte et de dénonciation. Cette date rappelle l’effondrement des tours du Rana Plaza au Bangladesh, où des milliers de personnes travaillaient pour l’industrie textile dans des conditions inhumaines et précaires.

C’est une journée de solidarité féministe internationale pour guider nos luttes contre le profit au détriment de la vie, contre les innombrables violations pratiquées par les grandes entreprises qui, partout dans le monde, ont violé nos corps et nos territoires.

Et en cette deuxième année sous la pandémie de covid-19, nous nous réunirons dans ce webinaire international pour connecter nos luttes et nos agendas de féminisme anticapitaliste. Nous écouterons Ana Priscila Alves, de la MMF Brésil ; Marianna Fernandes de la MMF Suisse et du Comité international de la MMF ; et Nzira de Deus du Forum des femmes et de la Coordination nationale de la MMF Mozambique, avec la médiation de Khadija Ryadi du MMF Maroc, qui nous parleront des résistances pour la défense des territoires, des biens communs, mais aussi de la situation complexe de l’accès à la santé et aux vaccins.

Interprétation pour français, anglais, espagnol

Nous vous enverrons bientôt le lien Zoom.

Samedi 24 avril 2021

09h-11h Quebec

14h-16h Cote D’Ivoire

15h-17h France

Nous résistons pour vivre, nous marchons pour transformer !

24 avril, Journée internationale contre les multinationales Commémoration de la catastrophe du Rana Plaza

A cette occasion, nous vous proposons un échange-témoignage via le webinaire

Le samedi 24 avril de 12h00 à 13h30

Thème : L’exploitation des femmes dans l’industrie du textile

Le 24 avril 2013, le Rana Plaza s’est effondré.

Les multinationales de la confection et de l’habillement, dans leur avidité financière ont négligé les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs, des enfants aussi. L’effondrement a provoqué la mort d’environ 1000 personnes, majoritairement des femmes. Zara, Mango, H&M, Primarx, Auchan, Carrefour, etc. sont les étiquettes trouvées dans les décombres.

L’industrie du textile mondialisée cherche à générer des bénéfices toujours plus

importants pour ses actionnaires, elle se délocalise d’un pays à l’autre, là où la

réglementation favorise une exploitation toujours plus importante

qui ne permet pas la survie

Nous organisons cette webinar, faute de pouvoir se réunir physiquement, pour dénoncer ces multinationales qui nous vendent de la mode à bas prix sur le dos de l’exploitation des travailleur.se.s, en sacrifiant l’environnement également car les teintures, le traitement des peaux sont faits à partir de produits très toxiques, dangereux pour la santé de ceux qui les manipules et pour la contamination de l’eau.

24 avril 2013, la catastrophe du Rana Plaza, au Bengladesh

8 février 2021, la mort de vingt-huit femmes dans un atelier de confection clandestin à Tanger.

Intervenantes :

Marie-Thérèse Martinelli. La Marche Mondiale des Femmes France - Occitanie

Zohra SADIK, Fédération des ligues des droits femmes région Marrakech Safi au Maroc

Une syndicaliste CGT Commerce de Toulouse

Lien :

https://zoom.us/j/5715607742?pwd=TH...

ID de réunion : 571 560 7742

Code secret : 178691