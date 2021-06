Info SOLIDAIRES 11

L’union syndicale SOLIDAIRES 11 regroupe des syndicats départementaux et des sections départementales de fédérations nationales ou de syndicats nationaux. Sont représentés dans l’Aude :

SUD PTT

SUD Rail

SUD éducation

SOLIDAIRES Finances publiques

SUD Solidaires BPCE (Caisses d’épargne, Banques populaires, Natixis, leurs organismes communs et leurs filiales)

SUD CAM (Crédit agricole)

SOLIDAIRES étudiants.es

SUD Protection Sociale

SUD Rural et Territoires

SUD Collectivités territoriales

SOLIDAIRES STCPOA (salariés.es de la Confédération paysanne)

SOLIDAIRES ASSO (salariés.es du secteur associatif)

SUD Culture

SUD AFPA (formation professionnelle)